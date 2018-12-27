Россиян предупредили о массовых предновогодних увольнениях

Минтруд прогнозирует массовые увольнения сотрудников банков из-за продолжающейся чистки рынка и закрытия кредитных организаций. Потерять работу могут и работники транспортной сферы, а также занятые на производстве электрооборудования или машин.
Всего, по прогнозам Минтруда, с которыми ознакомилась газета «Известия», сокращения могут коснуться 230,8 тысячи россиян.
В ведомстве считают, что с 12 декабря по 12 марта без работы могут остаться 30,5 тыс. россиян, занятых в финансовой и банковской сферах.
Кроме того, сокращения в транспортной сфере в этот период могут коснуться 27,7 тысячи сотрудников.
В сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники под сокращения могут попасть 16,6 тысячи россиян.
Массовые увольнения могут произойти также в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива, производства машин и оборудования, автомобилестроения и производства стройматериалов.
Большинство россиян, оказавшихся на грани сокращения, проживают в Москве и Санкт-Петербурге.
Прогноз Минтруда основан на информации о планируемых увольнениях, которую представляют компании в органы службы занятости.
В этом году ведомство ожидает роста официальной безработицы на 38% — до 1,1 млн человек, так как многие пожелают встать на учёт в службу занятости после увеличения пособия с 1 января.
Ранее News.ru писал о том, что за неделю численность безработных граждан в России возросла на 1,8% — до 673,3 тыс. человек. Годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 756,1 тыс. человек. Безработных стало больше в 76 субъектах РФ. Наибольший рост их числа отмечался в Сахалинской, Астраханской и Воронежской областях.