Россиян предупредили о массовых предновогодних увольнениях

https://news.ru/storage/news/b51a600463c28b432ca08758562de0b8/74631b10-34d3-46fd-bfb6-7a3b9e63c1af_850.jpg Zamir Usmanov /Global Look Press

Минтруд прогнозирует массовые увольнения сотрудников банков из-за продолжающейся чистки рынка и закрытия кредитных организаций. Потерять работу могут и работники транспортной сферы, а также занятые на производстве электрооборудования или машин.

Всего, по прогнозам Минтруда, с которыми ознакомилась газета «Известия», сокращения могут коснуться 230,8 тысячи россиян.

В ведомстве считают, что с 12 декабря по 12 марта без работы могут остаться 30,5 тыс. россиян, занятых в финансовой и банковской сферах.

Кроме того, сокращения в транспортной сфере в этот период могут коснуться 27,7 тысячи сотрудников.

В сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники под сокращения могут попасть 16,6 тысячи россиян.

Массовые увольнения могут произойти также в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива, производства машин и оборудования, автомобилестроения и производства стройматериалов.

Большинство россиян, оказавшихся на грани сокращения, проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

Прогноз Минтруда основан на информации о планируемых увольнениях, которую представляют компании в органы службы занятости.

В этом году ведомство ожидает роста официальной безработицы на 38% — до 1,1 млн человек, так как многие пожелают встать на учёт в службу занятости после увеличения пособия с 1 января.

Ранее News.ru писал о том, что за неделю численность безработных граждан в России возросла на 1,8% — до 673,3 тыс. человек. Годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 756,1 тыс. человек. Безработных стало больше в 76 субъектах РФ. Наибольший рост их числа отмечался в Сахалинской, Астраханской и Воронежской областях.