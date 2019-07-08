https://static.news.ru/photo/24045eb4-804a-11e9-b667-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Приём бутылок может вернуться в магазины

Минприроды и Минпромторг поддержали идею провести эксперимент по приёму в магазинах использованных бутылок и банок. При этом ведомства не уточнили, будут ли граждане, сдающие стеклотару, получать за это денежное вознаграждение.

По данным газеты «Известия» , в настоящее время вопрос находится в стадии согласования в профильных органах исполнительной власти.

Как рассказала изданию исполнительный директор «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин за одну пустую бутылку россияне смогут получить от 3 до 15 рублей.

Он пояснил, что финансовая заинтересованность должна мотивировать граждан на участие в рециклинговой экономике и заботе об окружающей среде.

Отмечается, что одна из торговых сетей уже начала приём пластиковых и алюминиевых банок, но не за деньги, а за 10-процентную скидку на определенные товары.

В мае текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать инициативу о возобновлении практики сдачи бутылок в магазины с целью решения экологических проблем в стране, среди которых мусор является одной из главных.

Ранее News.ru писал о том, что профильные структуры правительства проработают возможность освобождения от уплаты НДС участников рынка обращения с мусором. Из-под налога хотят вывести такие услуги, как обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов. Кроме того, мусоровозы планируется освободить от платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам.