Минприроды и Минпромторг поддержали идею провести эксперимент по приёму в магазинах использованных бутылок и банок. При этом ведомства не уточнили, будут ли граждане, сдающие стеклотару, получать за это денежное вознаграждение.
По данным газеты
Как рассказала изданию исполнительный директор «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин за одну пустую бутылку россияне смогут получить от 3 до 15 рублей.
Он пояснил, что финансовая заинтересованность должна мотивировать граждан на участие в рециклинговой экономике и заботе об окружающей среде.
Отмечается, что одна из торговых сетей уже начала приём пластиковых и алюминиевых банок, но не за деньги, а за 10-процентную скидку на определенные товары.
В мае текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать инициативу о возобновлении практики сдачи бутылок в магазины с целью решения экологических проблем в стране, среди которых мусор является одной из главных.
Ранее News.ru писал о том, что профильные структуры правительства проработают возможность освобождения от уплаты НДС участников рынка обращения с мусором. Из-под налога хотят вывести такие услуги, как обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов. Кроме того, мусоровозы планируется освободить от платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам.