Сокращение добычи нефти Россией в начале июля превзошло обязательства в рамках ОПЕК+, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. В настоящее время, по словам чиновника, показатели восстановлены в соответствии с оговоренными организацией цифрами.
Новак пояснил, что увеличенное сокращение добычи было связано с технологическими процессами. Он отметил, что Россия добудет больше нефти в последние недели июля, чем в первые две.
При этом чиновник не стал прогнозировать уровень исполнения сделки ОПЕК+ в среднем по июлю, передаёт
Ранее News.ru писал, что совокупное исполнение сделки о сокращении добычи нефти странами ОПЕК составило в июне 2019 года 122%. Данные об этом следуют из опубликованных материалов организации.