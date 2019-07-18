https://static.news.ru/photo/5f7ac700-a94c-11e9-8b0e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: PJSC Lukoil/Global Look Press

Сокращение добычи нефти Россией в начале июля превзошло обязательства в рамках ОПЕК+, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. В настоящее время, по словам чиновника, показатели восстановлены в соответствии с оговоренными организацией цифрами.

Новак пояснил, что увеличенное сокращение добычи было связано с технологическими процессами. Он отметил, что Россия добудет больше нефти в последние недели июля, чем в первые две.

При этом чиновник не стал прогнозировать уровень исполнения сделки ОПЕК+ в среднем по июлю, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что совокупное исполнение сделки о сокращении добычи нефти странами ОПЕК составило в июне 2019 года 122%. Данные об этом следуют из опубликованных материалов организации.