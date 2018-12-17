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Россия верит в увеличение спроса на SSJ-100 за рубежом

Leonid Faerberg/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Четверть выпущенных самолётов SSJ-100 уже проданы за рубеж, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник отметил, что Россия рассчитывает на увеличение спроса на них на международных рынках.

Политик уточнил, что в кооперации с итальянским концерном Leonardo на сегодня уже произведено более 160 самолётов, в эксплуатации находятся 137, сообщает ТАСС

Ранее News.ru писал, что словенская авиакомпания Adria Airways и «Гражданские самолеты Сухого» подписали соглашение о приобретении 15 самолётов Sukhoi Superjet 100. Поставки начнутся в следующем году. Стороны также договорились о создании совместного предприятия по техобслуживанию и ремонту российских лайнеров.


#россия #спрос #SSJ100
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