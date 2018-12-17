Россия верит в увеличение спроса на SSJ-100 за рубежом

https://news.ru/storage/news/f0380c4392bfcb576acdfbee7b5a92fa/86b4789a-4de4-4e18-a788-5944d6328902_850.jpg Leonid Faerberg/Global Look Press

Четверть выпущенных самолётов SSJ-100 уже проданы за рубеж, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник отметил, что Россия рассчитывает на увеличение спроса на них на международных рынках.

Политик уточнил, что в кооперации с итальянским концерном Leonardo на сегодня уже произведено более 160 самолётов, в эксплуатации находятся 137, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что словенская авиакомпания Adria Airways и «Гражданские самолеты Сухого» подписали соглашение о приобретении 15 самолётов Sukhoi Superjet 100. Поставки начнутся в следующем году. Стороны также договорились о создании совместного предприятия по техобслуживанию и ремонту российских лайнеров.