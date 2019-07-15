Ориентированные на экспорт предприятия малого и среднего бизнеса смогут за государственный счёт вывозить свои товары на зарубежные выставки. Новый правительственный законопроект позволит объединить создаваемые в России региональные центры поддержки экспорта в единую структуру, координировать и контролировать работу которой будет АО «Российский экспортный центр».

18 июля Госдума РФ рассмотрит в первом чтении правительственные поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Если крупный бизнес в настоящее время способен, не задумываясь, направлять сотрудников для участия в зарубежных выставках, сертифицировать продукцию, держать штат специальных людей для этой работы — то для небольших фирм это непозволительно дорого. И новые поправки, внесённые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусматривают создание и развитие центров координации поддержки экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса.

Эти структуры возьмут на себя поиск иностранных заказчиков, переписку и переговоры с потенциальными клиентами. Начнут организовывать за рубежом бизнес-поездки и выставки, представляющие продукцию предприятий малого и среднего бизнеса, добиваться заключения экспортных контрактов. АО «Российский экспортный центр» будет распределять государственные субсидии региональным бюджетам, которые пойдут на создание и развитие центров поддержки экспорта.

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/News.ru

Российский экспортный центр имеет все полномочия по работе с ведомствами, по оперированию различными субсидиями. Его услугами пользуются сейчас не только крупные экспортёры, но и малый и средний бизнес. Чтобы стимулировать такие компании к более активному выходу на внешние рынки, созданы центры поддержки экспорта. Они помогают потенциальным экспортёрам выйти на заключение контрактов с зарубежными партнёрами, — заявил премьер РФ Дмитрий Медведев, представляя этот законопроект на заседании правительства.

Главным распорядителем бюджетных средств при этом будет Минэкономразвития России. Как ожидается, за пять лет объём экспорта российских предприятий превысит четверть триллиона долларов, уверен заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко ("Единая Россия").

Профильный национальный проект — «Международная кооперация и экспорт» — поставил перед нами амбициозную задачу: увеличить к 2024 году количество предприятий, которые занимаются экспортом, не менее чем в два раза, и нарастить объём экспорта до $250 млрд. И в этой связи поддержка экспортной деятельности малых и средних предприятий с использованием инфраструктуры центров поддержки экспорта, повышению качества оказываемых услуг и предоставлению государственной поддержки для субъектов МСП-экспортёров — это наш ключ к появлению новых современных высокотехнологичных компаний сектора малого и среднего бизнеса, которые смогут стать реальными драйверами экономического роста, — отметил Кравченко.

Данный законопроект будет поддержан всеми фракциями Госдумы. В этом убеждён первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв ("Единая Россия").

Владимир Гутенёв duma.gov.ru

Консолидированное мнение всех фракций — законопроект не просто важный, а очень ожидаемый в среде малого бизнеса. Я практически уверен, что мы успеем его принять до конца весенней сессии. Он развивает экспортный потенциал. Формирует ряд новых инструментов поддержки. Мы будем рассказывать об этом в рамках предстоящего Госсовета по промышленности, — добавил Гутенёв.

Так, в рамках рекламно-выставочной деятельности малый и средний бизнес России будет не только безвозмездно получать площади для представления своих образцов. Бизнесменам начнут компенсировать часть затрат на их перемещение и, что очень важно, сертификацию продукции.