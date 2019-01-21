Россия, Украина и ЕС сели за стол переговоров по газу

https://news.ru/storage/news/0b44d2772e9422fab76b65092d6ea278/78f88af5-da58-4f56-ba25-94ea4ebf247d_850.jpg Jan Koller/CTK/Global Look Press

Трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС по газу стартовали в Брюсселе. Главной их темой является транзит топлива через территорию Украины после завершения контракта с РФ 31 декабря 2019 года.

Еврокомиссию на встрече представляет замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, а Россию — министр энергетики Александр Новак. Украинскую делегацию возглавил министр иностранных дел Павел Климкин.

Ранее News.ru писал, что, по оценкам российских парламентариев, дискуссия будет сложной.

С лета 2018 года украинская компания пытается взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Стокгольмский арбитраж в декабре обязал российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. В марте «Газпрому» удалось обжаловать данное решение. А 30 мая украинская государственная компания объявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом её ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.