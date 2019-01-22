Россия протянула Украине трубу помощи

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В Москве назвали условия для подписания договора с Киевом

Россия готова заключить с Украиной новый контракт по транспортировке газа. Но для этого соглашение должно быть коммерчески привлекательным, а маршрут — выдержать конкуренцию со стороны «Турецкого» и нового «Северного» потоков. Примут ли в Киеве наше предложение и не передумает ли в итоге Москва — в материале News.ru.

Для Украины был послан чёткий сигнал, что Россия готова продолжить сотрудничество с ГТС страны, но условия будет диктовать Москва. И другого тут не дано. Наши власти заинтересованы в освоении новых маршрутов в обход Украины, поэтому продолжать поставки голубого топлива по старому и не ремонтировавшемуся десятилетиями украинскому маршруту для нас не выгодно. Однако в Кремле понимают, что если Россия полностью остановит транзит через Украину, то туда могут прийти конкуренты. В частности, США со своими инвестициями и желанием отхватить украинские трубы как лакомый кусочек по своей газовой экспансии в Европе.

По мнению министра энергетики РФ Александра Новака, Киев для сохранения транзита обязан представить чёткие правила работы своей газотранспортной системы. Минэнерго ждёт параметры по тарифу, который должен устроить Москву. Сергей Булкин/News.ru Александр Новак

Кроме того, как рассказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24», «Газпрому» и «Нафтогазу» следует урегулировать все судебные разбирательства. По его словам, вполне логично, если обе компании обсудят возможность подписания мирового соглашения.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона наконец-то смогла услышать что-то новое, поэтому в компании с интересом смотрят на переговоры по транзиту.

«Мы договорились с ЕК, что в марте или апреле будет следующая встреча. Там мы уже обсудим реакцию на их (российское) предложение», — сообщил Коболев, добавив, что в Киеве надеются на трёхсторонний формат переговоров.

Позиция Украины довольно прозрачная. По заявлению их министра иностранных дел Павла Климкина, новый договор следует заключить по европейским правилам.

Согласно позиции Евросоюза, будущее соглашение должно отражать европейское газовое законодательство. При этом в Брюсселе рассчитывают, что контракт будет минимум десятилетним.

Украина готова на всё

Как пояснил News.ru аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов, если говорить о заинтересованности Киева в транзитном газе, то стоит отметить тот факт, что Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила вдвое тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода в декабре прошлого года.

«Заинтересованность в конкурентоспособности высокая, а это значит, что страна попытается договориться с Россией. В преддверии президентских выборов это вряд ли реализуемый сценарий, а вот в случае смены правящего состава — вполне реалистичный вариант развития отношений по данному вектору», — сказал Удилов.

Вопрос использования украинской территории для транзита газа, по его оценке, исключительно политический. Учитывая непростые отношения с нашими соседями тот факт, что Россия снова устанавливает рекорды годового экспорта в Турцию и Европу демонстрирует некую щедрость экспортёра с возможностью распределения потока по разным газотранспортным системам. turkstream.info

Если же говорить о потребностях импортёров, то Европе требуется всё больше газа и тенденция будет восходящей. По прогнозам агентства Global Gas Analytics, потребление голубого топлива в странах Старого света к 2025 году увеличится на 5 млрд кубометров по сравнению с прошлым годом.

Эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов считает, что основной задачей Украины на предстоящих трехсторонних переговорах с ЕС и Россией является сохранение транзита российского газа.

«В текущих реалиях все заявления по транзиту российского газа являются сугубо политическими. Как мы помним, в 2014 году был принят закон о создании оператора газотранспортной системы, где доля в 49% могла принадлежать европейский и американским инвесторам. Но так никто и не проявил интереса к данному проекту», — заявил Гасанов.

Пока не будет подписан новый контракт, то ни о каких инвестициях и речи быть не может. В таких условиях Украина, считает он, будет всячески давить на Россию, поскольку её заинтересованность в данном контракте очевидна.

Но не стоит забывать и о судебных разбирательствах между «Газпромом» и «Нафтогазом». Пока конфликт между данными компаниями не будет урегулирован, то контракта по транзиту российского газа не будет. А переговоры между Москвой и Киевом по данному вопросу не могут быть априори при действующей украинской власти.

Согласно прогнозу Гасанова, позитива стоит ожидать, если сменится текущая власть на Украине и тарифы на транзитный газ будут конкурентоспособными по сравнению с «Северным потоком — 2» и «Турецким потоком». Необходимо также полное урегулирование споров между двумя газовыми корпорациями. nord-stream2.com

Смена власти на Украине может дать основу для дальнейших переговоров. «Северный поток — 2», по различным оценкам, будет запущен не ранее 2022 года, а Европе нужен газ сейчас, России же — экспорт. В этой связи можно будет рассчитывать лишь на краткосрочный контракт в пределах от 6 месяцев до года, а долгосрочные проекты обусловлены повышенными рисками из-за нестабильной экономической и политической ситуации на Украине.

Договор не нужен

В свою очередь ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский высказал мнение, что Россия может поставлять газ европейским покупателям и без нового транзитного соглашения с Украиной.

«Европа предпринимает титанические усилия для того, чтобы заставить Россию принять не особенно интересные для нас с коммерческой точки зрения новые условия транзита газа через Украину. Оно и понятно: если мы перестанем качать газ через Украину (не подпишем новое соглашение), то, естественно, не будем им платить за транзит газа», — сообщил Перекальский.

Таким образом, наши украинские соседи лишатся больших доходов. И они начнут клянчить у европейцев недостающие деньги. А Европе придётся их дать, если они не хотят полного провала антироссийского проекта в этой стране, уверен собеседник. Однако европейцы прекрасно понимают, что назад они свои деньги уже не получат. Поэтому они пытаются всеми силами навязать нам новое невыгодное соглашение с украинцами.

Возникает вопрос: а оно нам нужно? Россия может прекрасно поставлять газ в Европу и в обход Украины, которая будет и дальше продолжать сидеть на своей ржавой газовой трубе, которую в случае отсутствия нашего газа будет просто нечем заполнить.

«У нас есть „Северный поток“, ориентированный на Западную Европу и „Турецкий поток“, который, при его продолжении может снабжать Южную и Юго-Восточную Европу», — констатировал Перекальский.

Правда, США будут всячески выкручивать руки своим европейским союзникам и интриговать против российских газопроводов. Но их интерес понятен: продать союзникам американский СПГ, который европейским потребителям обойдётся значительно дороже нашего трубопроводного газа. Так что у Вашингтона свои интересы, а у нас — свои. Хочется верить, что в умах европейских партнёров возобладает, наконец, здравый смысл и они не будут приносить свою экономику в жертву политике.