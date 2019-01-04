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Россия стала крупнейшим импортёром вина из Грузии

Кирилл Зыков/ «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Грузия побила 30-летний рекорд по экспорту натурального виноградного вина, продав 86,2 млн бутылок ёмкостью 0,75 литра. Показатель превысил экспорт 2017 года на 13%, в выручка увеличилась на 20% — до $203 млн. 

Всего алкогольный напиток поставлялся на рынки 53 стран. Причем крупнейшим импортёром стала Россия, на неё пришлось 62,3% общего объёма экспорта, передаёт Национальное агентство вина республики.

Всего в РФ из Грузии было поставлено 53 млн 682,6 тыс. бутылок, это на 12,4% больше, чем в 2017 году.

Основными импортёрами вина также стали Украина, Китай, Казахстан и Польша.

Ранее News.ru писал, что крымские и кубанские виноделы выиграли международное соревнование. В конкурсе участвовали напитки из России, Грузии, Италии, Франции, Португалии и ещё 12 стран. Чемпионат проводил Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.


#алкоголь #Грузия
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