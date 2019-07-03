https://static.news.ru/photo/c37b66b2-9d60-11e9-a9b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия нарастила объёмы импорта вина из Грузии — за первое полугодие 2019 года в страну ввезли более 25 миллионов бутылок, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Благодаря этому, по данным Национального агенства вин Грузии, РФ заняла первое место в мире среди импортёров этого вида алкогольной продукции.

Второе место по объёму импорта заняла Украина, закупившая более 3,7 миллионов бутылок. Третье место досталось Китаю, а за ним идут Польша и Казахстан.

По данным агенства, самый большой рост — 120% — показал импорт грузинского вина во Францию.

Всего в первом полугодии Грузия поставила 44 странам более 40,5 миллиона бутылок. Общая стоимость алкоголя превысила $98 млн, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обострившиеся отношения между Москвой и Тбилиси не влияют на рост числа заявок на подбор недвижимости в республике Закавказья.