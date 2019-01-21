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Россия с ЕАЭС уравняет акцизы на сигареты

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о предварительных акцизах на сигареты и алкоголь. 

Принципы ведения налоговой политики должны быть согласованы до 1 февраля 2019 года. 

Таким образом, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия установят цены акциза исходя из индикативной ставки в 35 евро за одну тысячу сигарет. Допускаются отклонения от этой суммы, но не более 20% в большую или меньшую сторону, информирует «Профиль».

Как сообщал News.ru, федеральная налоговая служба РФ планирует отказаться от акцизных марок для сигарет. Вместо этого в фискальных целях и для контроля за оборотом предлагается ввести цифровую маркировку, говорится в докладе Минпромторга.


#россия #алкоголь #акцизы #сигареты #ЕАЭС
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