Россия с ЕАЭС уравняет акцизы на сигареты

https://news.ru/storage/news/9cafb53ce68d562b7f9c82015b963f81/6cd731c1-1d6c-4fe9-84db-da9959d02148_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о предварительных акцизах на сигареты и алкоголь.

Принципы ведения налоговой политики должны быть согласованы до 1 февраля 2019 года.

Таким образом, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия установят цены акциза исходя из индикативной ставки в 35 евро за одну тысячу сигарет. Допускаются отклонения от этой суммы, но не более 20% в большую или меньшую сторону, информирует «Профиль».

Как сообщал News.ru, федеральная налоговая служба РФ планирует отказаться от акцизных марок для сигарет. Вместо этого в фискальных целях и для контроля за оборотом предлагается ввести цифровую маркировку, говорится в докладе Минпромторга.