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Россия разрешила импорт ещё двум компаниям из Белоруссии

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Россельхознадзор сообщил об отмене с 29 декабря ограничений на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий: ОАО «Витконпродукт» (мясо цыплят) и ОАО «Гомельский мясокомбинат».

Исключение составляет свинодельческая продукция, запрещённая к ввозу указанием Россельхознадзора от 9 апреля 2018 года, говорится в сообщении ведомства.

Ранее регулятор отменил ограничения на поставки от таких белорусских предприятий, как ОАО «Молочный мир», УПП «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Калинковичский мясокомбинат» и «Пружанский молочный комбинат». Основанием для решения стали гарантии со стороны департамента ветеринарного и продовольственного надзора республики, писал News.ru. 


#Белоруссия #МЯСО #импорт
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