Россия разрешила импорт ещё двум компаниям из Белоруссии

https://news.ru/storage/news/2ff37d67841a94d1206dee9f697681bc/81d5a5a6-d623-4944-8c36-04bf1bee9228_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Россельхознадзор сообщил об отмене с 29 декабря ограничений на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий: ОАО «Витконпродукт» (мясо цыплят) и ОАО «Гомельский мясокомбинат».

Исключение составляет свинодельческая продукция, запрещённая к ввозу указанием Россельхознадзора от 9 апреля 2018 года, говорится в сообщении ведомства.

Ранее регулятор отменил ограничения на поставки от таких белорусских предприятий, как ОАО «Молочный мир», УПП «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Калинковичский мясокомбинат» и «Пружанский молочный комбинат». Основанием для решения стали гарантии со стороны департамента ветеринарного и продовольственного надзора республики, писал News.ru.