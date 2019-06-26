https://static.news.ru/photo/fcb3c26c-97f7-11e9-bdcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кабинет министров РФ принял решение о продлении продовольственного эмбарго для стран ЕС, США, Украины и других государств, установивших антироссийские санкции.

Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Согласно ему, в постановление «О мерах по реализации указов президента Российской Федерации», затрагивающее в том числе продовольственное эмбарго, вносятся изменения. Теперь запрет на ввоз иностранных продуктов в страну продлён до 31 декабря 2020 года. 24 июня соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее News.ru писал о том, что российские власти могут принять дополнительные антигрузинские меры, кроме запрета полётов между двумя государствами. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.