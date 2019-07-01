https://static.news.ru/photo/201496be-9bea-11e9-afd8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Министерства энергетики Александр Новак выступил за продление сделки ОПЕК+ на 6–9 месяцев. Об этом он заявил на открытии заседания министерского комитета ОПЕК+.

Есть надежда на дальнейшее развитие мировой экономики. Но неопределённостей пока остаётся довольно много, и нам нужно продолжать следить за ситуацией. Считаем, что нужно сохранить наши договорённости на следующие шесть–девять месяцев, — передаёт слова Новака пресс-служба министерства.

Соглашение на первые шесть месяцев 2019 года предусматривало снижение добычи нефти странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из этого объёма на РФ приходилось 228 тысяч баррелей.

Как ранее писал News.ru, российская нефть марки Urals потеряла в цене в январе–июне текущего года 4,7% к аналогичному периоду 2018-го. Такие данные следуют из опубликованных материалов Минфина.