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Россия поставит в Тайланд шесть суперджетов

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

АО «Гражданские самолёты Сухого» в ближайшие два года поставит таиландской компании Kom Airlines шесть SSJ-100.

«Подписано трёхстороннее соглашение о намерениях между компаниями "Гражданские самолёты Сухого", тайской Kom Airlines Company Limited и организацией по техническому обслуживанию и ремонту WishV», — сообщает пресс-служба министерства.

Соглашение предусматривает поставку шести самолётов Sukhoi Superjet-100 в 2019–2020 годах.

Ранее News.ru писал, что государственная транспортная лизинговая компания получит субсидии в размере 9,8 млрд рублей на приобретение восьми самолётов «Сухой Суперджет-100». Техника будет передана в лизинг российским авиакомпаниям, которые осуществляют пассажирские перевозки на региональных авиалиниях. Приобретение самолётов состоится в 2018–2019 годах.


#россия #Тайланд #Сухой #сухойсуперджет100
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