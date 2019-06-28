https://static.news.ru/photo/305baabc-9b3b-11e9-8923-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Россия поставит Китаю 20 медицинских вертолётов «Ансат» до конца 2020 года, как и было сказано в договоре.

Недавно подписали с китайцами на 20 медицинских «Ансатов». В этом году уже первую машину должны сдать. Я надеюсь, что в следующем году завершим весь этот заказ, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал News.ru, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что не ощущает себя влиятельным человеком в России, поэтому он отказался от политической деятельности. Глава Ростеха рассказал, что ему предлагали работу в правительстве и даже были предложения возглавить большие регионы. Однако он понял, что не обладает качествами, которые ему приписывают. Кроме того, Чемезов подчеркнул, что не хочет заниматься политикой, так как он любит более конкретные дела из сферы бизнеса.