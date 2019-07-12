Правительство России готово пойти на уступки Белоруссии и поднять тариф на прокачку нефти через свою территорию. Однако Москва считает, что цена должна быть ниже той, на которой настаивает Минск.
Требования по повышению тарифа справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной. Речь идёт о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем на Украине и в Европе, — приводит ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Козака.
Он также намерен 13 июля обсудить тариф на прокачку нефти с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко.
11 июля «Транснефть» получала обращение «Гомельтранснефть Дружбы» о внеочередном повышении тарифа на транзит топлива на 21,7%. В российской компании заявили, что не видят для этого каких-либо оснований, и отметили, что проинформировали об этом белоруссов, писал News.ru.