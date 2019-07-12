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Объём вложений в строительство объектов по всем национальным проектам составляет около 7 трлн рублей. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Для реализации национальных проектов объём капитальных вложений составляет порядка 7 трлн рублей, нам нужно построить большое количество объектов, — сказал он. В ходе совещания «О мерах, направленных на обеспечение своевременного...