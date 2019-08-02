https://static.news.ru/photo/2a0aa158-b4ff-11e9-933f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия в июле уменьшила добычу нефти на 0,1% в месячном выражении и на 0,6% в годовом — до 11,148 млн баррелей в сутки. В результате страна выполнила обязательства перед ОПЕК+ на 119,7%.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в июле сокращение добычи топлива в РФ составило 273 тысячи баррелей в сутки. В прошлом месяце этот показатель достигал 266 тысяч баррелей в сутки, что соответствовало уровню исполнения сделки в 116,7%, передаёт Bloomberg .

В конце прошлого года ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) одобрили новые параметры соглашения о сокращении добычи нефти. Страны приняли решение уменьшить свою добычу суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. 2 июля члены ОПЕК+ пролонгировали договорённости до апреля 2020 года.

Ранее News.ru писал, что совокупное исполнение сделки о сокращении добычи нефти странами ОПЕК составило в июне 2019 года 122%. Данные об этом следуют из опубликованных материалов организации.