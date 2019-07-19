https://static.news.ru/photo/75aee6c8-aa32-11e9-9816-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство России намерено унифицировать доступ иностранной продукции к госзакупкам, а запрет в отношении некоторых импортных товаров будет вводиться исключительно для обеспечения безопасности страны.

Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм «третий лишний» и ценовые преференции, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ведомстве уточнили, что сейчас для некоторых категорий иностранных товаров действует запрет на участие в госзакупках.

Ранее News.ru сообщал, что Роскосмос намерен отказаться от открытых госзакупок в ракетно-космической отрасли, так как это может раскрыть «информацию ограниченного доступа». Предлагается внести поправки в закон о контрактной системе. Согласно им, все закупки в данной отрасли должны быть закрытыми.