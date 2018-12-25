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Россия обеспечит Европу газом и без соглашения с Киевом

Глава Минэнерго России Александр Новак Ministry of Energy Russia/Twitter.com/Global Look Press

Глава Минэнерго России Александр Новак

экономика [ версия для печати ]

Россия обеспечит поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу при любых обстоятельствах, заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По его словам, даже если не удастся достигнуть договорённостей по транзиту топлива через Украину, прекращения поставок не произойдёт.

«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным «Газпромом» долгосрочным контрактам», — сказал министр в интервью газете «Коммерсант».

Он подчеркнул, что все европейские потребители будут обеспечены необходимым объёмом голубого топлива.

Соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в декабре 2019 года. При этом Москва неоднократно отмечала готовность сохранить транзит газа через Украину, однако его объём предстоит обсудить. Главным препятствием для переговоров являются постоянные попытки Киева взыскать с «Газпрома» средства через суд.

«Газпром» готов рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны», — отметил Новак, подчеркнув, что Россия готова обеспечивать продолжение транзита при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу.

Ранее News.ru писал о том, что министр энергетики России Александр Новак назвал условие, благодаря которому могут обрушиться цены на нефть. По его словам, чёрное золото подешевеет, если «отпустить добычу», предоставив странам полностью использовать свой потенциал.


#россия #новак #Минэнерго #европа #украинагаз #транзитгаза
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