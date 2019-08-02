https://static.news.ru/photo/d90ae670-b510-11e9-9cf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экспорт российской нефти в июле достиг 22,7 млн тонн, что на 5,6% больше аналогичных показателей 2018-го. За январь — июль 2019-го цифры возросли на 4,8% — до 153,3 млн тонн.

Поставки чёрного золота дальнему зарубежью в июле прибавили 6% — до 21,3 млн тонн, ближнему зарубежью — потеряли 0,8% и составили 1,47 млн тонн. Транзитный поток углеводородов увеличился на 14,7% — до 1,74 млн тонн.

Внутренний рынок в июле текущего года «потребовал» 25,5 млн тонн нефти, что на 0,1% больше, чем годом ранее, пишет ТАСС со ссылкой на отчёт Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Ранее News.ru сообщал, что компания «Газпром» в январе — июле 2019 года увеличила добычу голубого топлива на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го — до 294,5 млрд кубометров. Показатель стал максимальным для этих месяцев с 2011 года.