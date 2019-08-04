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БКИ «Эвифакс» и НАПКА провели исследование и выяснили, что во II квартале 2019 средняя сумма ипотечного кредита выросла на 4% до 2,6 миллиона рублей.

Также вырос объём ипотечных кредитов — на 4,7% до 294,9 миллиарда рублей. Количество выданных ссуд на покупку жилья при этом падает — за II квартал 2019 года россияне получили на...