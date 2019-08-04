Российские кондитерские предприятия в январе — июле текущего года увеличили экспорт продукции за рубеж на 14% по сравнению с аналогичными показателями 2018-го. Объём поставок составил $563 млн (без учёта сотрудничества с ЕАЭС).
По мнению замглавы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, отечественная отрасль развивается хорошими темпами и является одним из драйверов роста экономики в сфере торговли продовольствием, пишет «
Ранее News.ru сообщал, что каждую восьмую шоколадную конфету в России производят в Москве. Объём отгруженных в мегаполисе хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за период январь — май текущего года составил 19,2 млрд рублей.