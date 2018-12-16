Россия может значительно нарастить добычу нефти

https://news.ru/storage/news/3688bec05d644c3314a1686597f41ff1/0a314d81-7392-40ab-9abe-e2014eaff7fc_850.jpg Xing Guangli/Xinhua/Global Look Press

Россия при идеальных экономических условиях имеет потенциал нарастить к 2025 году добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки — до 12 миллионов.

«Положительная экономика upstream проектов, плановый запуск новых проектов и прогрессивный налоговый режим могут добавить ещё 500 тыс. баррелей в сутки устойчивой добычи к 2025 году», — сообщает ТАСС результаты исследования международной консалтинговой компании IHS Markit.

Сейчас добыча нефти в России оценивается на уровне 11,5 млн баррелей в сутки. Достижение 12-миллионной отметки станет возможным за счёт запуска новых крупных месторождений: Мессояха, Новый порт, Русское, Требса, Титова, Тагульское, Юрубчено-Тахомское, Куюмбинское и Филановское.

Ранее News.ru писал, что США менее чем за три года могут обогнать Россию по объёмам экспорта нефти. Уже к концу 2020 года зарубежные поставки американской нефти могут превысить 5 млн баррелей в сутки, тогда как российский экспорт останется на этом уровне. Россия, США и Саудовская Аравия — крупнейшие производители нефти в мире, на их долю приходится 40% всей мировой добычи. Однако в сфере экспорта США долгое время оставались аутсайдером.