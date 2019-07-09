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Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее. Законопроект о краудфандинге уже практически согласован.

Скорее всего, перенесём на осень. Закон о краудфандинге касается не только цифровых активов, и сейчас он практически согласован, — сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как...