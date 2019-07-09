Россия инициировала спор с США о пошлинах на горячекатаную сталь
Мария Кузнецова
18:22, 09 июля 2019
https://static.news.ru/photo/9e5a4824-a25d-11e9-8778-fa163e074e61_1024.jpgФото: Martin Zabala/Xinhua/Global Look Press
Россия инициировала во Всемирной торговой организации (ВТО) спор с США, касающийся американских антидемпинговых пошлин в отношении российской горячекатаной стали.
Российская Федерация запросила ВТО о проведении консультаций по спору с Соединёнными Штатами, касающемуся продолжающегося применения США антидемпинговых пошлин в отношении импорта горячекатаной стали из России, — сообщила пресс-служба ВТО.
Как писал News.ru, технологию изготовления проката из листовой криогенной стали марки 0Н9 представили на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. Её разработали на Магнитогорском металлургическом комбинате. Она прочнее и дешевле аналогов, что делает её востребованной при реализации проектов криогенной техники, строительстве объектов транспортировки, использования и хранения компримированного и сжиженного природного газа.