Россия и Таиланд собираются производить лекарства вместе

https://news.ru/storage/news/23ac7d94a2588879c5c10606e00f4dd6/f024013c-86aa-4568-b381-bd03b8ae225a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что РФ и Таиланд надеются на совместную разработку и производство лекарств. Это касается, в частности, препаратов для лечения от онкологических заболеваний.

Мантуров является председателем Смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству, заседание которой прошло сегодня в Бангкоке. В ходе встречи обсуждалась необходимость активней работать над соответствием друг другу таиландских и российских требований к фармацевтической продукции.

«Сегодня мы надеемся, что тайцы ускорятся на этом направлении и появится возможность не только поставки, как мы говорили сегодня с министром промышленности Таиланда, но и совместной разработки и совместного производства такой продукции в Таиланде», — заявил Мантуров.

Ранее News.ru писал о том, что туристы из России, отправившиеся на отдых в Таиланд, заблудились в лесопарке Са Нанг Манора в Пханг Нга. На поиски потерявшихся россиян были отправлены офицеры полиции, которые несколько часов прочёсывали лес в поисках пропавших.