Межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
В соглашении говорится о том, что платежи будут проводить ВТБ и Торговый банк Китая. Как пишет газета «
Сообщается, что в настоящий момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчётов в нацвалютах между предприятиями РФ и КНР. Как пояснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, стороны начали работу над стыковкой национальных электронных систем платежей. По словам парламентария, в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может возрасти с нынешних 10% до 50%.
По итогам прошлого года товарооборот между РФ и КНР составил $107 млрд.
Как ранее писал News.ru, зампредседателя Народного банка Китая Чэнь Юйлу заявил, что КНР готов поделиться с заинтересованными сторонами опытом в сфере банковского регулирования.