https://static.news.ru/photo/2e07728e-9936-11e9-b27f-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

В соглашении говорится о том, что платежи будут проводить ВТБ и Торговый банк Китая. Как пишет газета « Известия », до сих пор китайские банки неохотно работали с бизнесом из РФ из-за разницы в налогообложении и риска угодить под санкции. Эксперты утверждают, что теперь же договоренность позволит существенно нарастить объёмы торговли.

Сообщается, что в настоящий момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчётов в нацвалютах между предприятиями РФ и КНР. Как пояснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, стороны начали работу над стыковкой национальных электронных систем платежей. По словам парламентария, в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может возрасти с нынешних 10% до 50%.

По итогам прошлого года товарооборот между РФ и КНР составил $107 млрд.

Как ранее писал News.ru, зампредседателя Народного банка Китая Чэнь Юйлу заявил, что КНР готов поделиться с заинтересованными сторонами опытом в сфере банковского регулирования.