Россия применит новые технологии при разработке полезных ископаемых в международных районах Атлантики и Тихого океана. Министерство промышленности и торговли РФ намерено модернизировать геологоразведку, которую ведут отечественные буровики в этих регионах мира. Ведомство обещает выделить 50 млн рублей на обновление методик по поиску рудных скоплений, спрятанных на океаническом дне, а также позаботится о моделях новых судов для специалистов, выяснил News.ru.

Минпромторг узнает всё о технологиях Китая, Кореи и Японии

Россия и Международный орган по морскому дну при ООН (МОМД) имеют три контракта на разработку полезных ископаемых в международном районе Атлантики и в Тихом океане.

Первый был заключён в конце октября 2012 года. Согласно этому документу, РФ получила право исследовать глубоководные полиметаллические сульфиды Срединно-Атлантического хребта. В марте 2015 года стороны подписали соглашение о разработке месторождения кобальтмарганцевых корок вблизи Магеллановых гор в Тихом океане. Наконец, в 2016 году была пролонгирована работа отечественных геологов в зоне Кларион-Клиппертон. На территории между Калифорнией и Гавайскими островами специалисты ведут разведку железомарганцевых конкреций. Общая сумма всех контрактов составляет $15 млн.

МОМД был создан в 1994 году. Организация контролирует разведку минеральных ресурсов в международном районе морского дна за пределами национальной юрисдикции. Штаб-квартира МОМД расположена в столице Ямайки, в Кингстоне.

Jan Woitas/ZB/Global Look Press

Проект Минпромторга направлен на поиск новых технологий для внедрения на данных объектах. Он реализуется в рамках подпрограммы «Развитие судостроительной науки» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» на 2013–2030 годы. Все работы должны быть закончены к концу осени.

Сперва ведомству предстоит разработать технические требования для системы разведки, добычи и переработки трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Этот документ позволит компаниям из РФ работать в акватории Мирового океана в рамках ранее заключённых контрактов с МОМД. Помимо этого, будет определена необходимость в новом транспортном и добычном оборудовании. Технологии понадобятся уже в 2019−2021 годах.

Специалисты проанализируют опыт индийских, немецких, китайских, корейских и японских компаний в данной сфере.

Разработанная дорожная карта должна содержать сведения о предприятиях, обладающих наибольшими компетенциями в сфере разработки, строительства и проведения соответствующих испытаний гражданской морской техники, а также оборудования для глубоководной добычи, — говорится в документе Минпромторга.

Наконец, проект по совершенствованию технологий направлен на сохранение и дальнейшее расширение сырьевой базы страны, создание стратегического запаса резервов.

Wang Pan/Xinhua/Global Look Press

Сырьё для электромобилей и смартфонов

Международный район морского дна занимает около половины всей поверхности Земли. Геологи разных стран мира заняты поиском на этих территориях ценных металлов. Например, помимо России минеральные ресурсы вблизи Магеллановых гор ищут Китай, Япония и Бразилия. Всего МОМД имеет 30 таких контрактов. Из них 17 связаны с разведкой железомарганцевых конкреций.

Океан — единственный источник металлов на перспективу. Океанические полезные ископаемые необходимы во всех отраслях мировой экономики и российской в частности, — поделился с News.ru замдиректора НИИ океанологии, профессор СПбГУ, член юридической и технической комиссии МОМД Георгий Черкашев.

Запасы минерального сырья на континентах истощаются, что заставляет ведущие геологические компании планеты обратить внимание на подводные месторождения.

«Изучение и освоение минеральных ресурсов глубоководных районов Мирового океана (на дне и в недрах), обеспечивающие закрепление прав Российской Федерации на разведку и разработку ресурсов морского дна за пределами юрисдикции прибрежных государств, является одним из приоритетных направлений национальной морской политики», — сказано в документе к госзакупке.

Ещё в 2012 году правительство РФ одобрило разведку минеральных ресурсов в Тихом океане, а в 2015 году Владимир Путин утвердил Морскую доктрину страны. В ней, в частности, сказано о выполнении всех обязательств перед МОМД.

Заявка от Минприроды на участок вблизи Магеллановых гор была утверждена пять лет назад. После пробного бурения специалисты оценили запасы металла на склонах и вершинах подводных гор центральной части Восточно-Марианской котловины в 1 млн тонн. На территории площадью 3 тыс. км также обнаружили запасы никеля и марганца.

Кобальт Matthias Toedt/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Кобальт активно используют в мировой энергетике. В частности, в водородной. Также он применяется в работе портативных атомных реакторов. Металл входит в производство литий-ионных аккумуляторов электромобилей, ноутбуков и смартфонов. Если сегодня эксперты оценивают спрос на него в 2 тыс. тонн, то к 2030 году он вырастет до 300 тыс. тонн.

Способы добычи этого металла не раз приводили к скандалам. Так, Amnesty International указывало на серьёзные нарушения прав человека в Конго со стороны корпораций Apple, Samsung и Sony, а также автоконцернов BMW, Daimler и Volkswagen. В частности, речь шла об использовании на шахтах этой африканской страны детского труда.

Геологи готовы искать руду на дне океана

Глубоководным бурением на участке в Тихом океане занимались специалисты «Совморгео» — дочернего предприятия государственного холдинга «Росгеология». Компания из Санкт-Петербурга выступила подрядчиком геленджикской «Южморгеологии». Последние заключили контракт с департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и в Мировом океане. Северяне, в свою очередь, специализируются на разведке полезных ископаемых на большой глубине.

В послужном списке «Росгеологии» десятки открытых месторождений в Европе, Азии, Латинской Америке и Африке. Холдинг сотрудничает с «Газпромом», «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и другими компаниями.

Впрочем, «Росгеология» имеет косвенное отношение к данным проектам. Основная роль в них принадлежит Федеральному агентству по недропользованию (Роснедра) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РФ.

Международный район морского дна — это территория, которая не принадлежит никому и одновременно всем. Организация создала правила, по которым любая страна может вести там геологоразведку. После её завершения начинается разработка месторождений. Но до этого дело пока не дошло. Сегодня Россия там ничего не добывает, — рассказал Георгий Черкашев.

Эксперт отметил, что отечественные специалисты ведут разведку за пределами континентального шельфа уже долгие годы. Так, изучение гайотов Магеллановых гор, то есть изолированных плосковершинных вулканических подводных вершин, было начато ещё в 1980-х годах в СССР. В 1990-х были пробурены первые скважины. Сегодня их число превышает полторы сотни.

Chen Jian/Xinhua/Global Look Press

Также перспективной выглядит зона Кларион-Клиппертон, где российские специалисты ведут разведку железомарганцевых конкреций. Её размеры — 75 тыс. кв. км. По прогнозам, РФ может получить 580 тонн металла, но пока добычный район не определён. Эксперты уверены, что на разведку и доразведку энергетических ресурсов в Мировом океане российским геологам понадобится не менее 15 лет.

Добыча окажет существенное влияние на состояние природных ресурсов в стране. Залежи кобальта только на одном из участков в Тихом океане намного превосходят все российские запасы, которые оценивают в 650 тыс. тонн.

Износостойкий жаропрочный металл в РФ добывают на месторождениях Норильского рудного района, а также на Кольском полуострове. Прежде всего это «Норильский никель», который, по данным экспертов, контролирует 95% рынка, а также орское предприятие цветной металлургии «Южуралникель», входящее в группу компаний «Мечел».