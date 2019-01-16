Как Brexit ударит по России

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Сможет ли выход Великобритании из ЕС без соглашения повлиять на экономику РФ

Парламент Великобритании принял решение проголосовать против предложенного премьер-министром Терезой Мэй соглашения с ЕС по Brexit. Теперь можно ожидать чего угодно — события будут развиваться по неуправляемому сценарию. Как всё это повлияет на европейскую и российскую экономику — разбирался News.ru.

После решения парламентариев у Лондона и ЕС не осталось шансов спокойно расстаться. Без крепких договорённостей Brexit может «подарить» как Англии, так и Европе в целом катастрофические последствия. Рост безработицы, падение ВВП, массовые протесты. И это только начало. А затягивание с выходом из Евросоюза и вовсе приведёт к досрочным выборам или организации нового референдума.

У Мэй не получилось убедить парламент в том, что договорённости, которые она достигла с ЕС, — это наименьшее из всех зол, или, может быть, даже хороший сценарий развития событий. Глава лейбористов Джереми Корбин, как наиболее известный критик соглашения с Брюсселем, уже успел объявить о запуске процедуры вотума недоверия британскому премьеру. Таким образом, Великобритания рискует потерять как Мэй, так и сам Brexit. Но это, пожалуй, не самый плохой вариант. Худшее — это запуск по цепочке тех процессов в экономике, которые приведут к затяжному кризису в стране и даже в Европе. Но затронет ли тогда происходящее Россию?

Время решает всё

Как отметила News.ru руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Френкель, у Терезы Мэй счёт идёт на минуты. Сейчас складывается следующая картина — сделка по выходу из ЕС Великобритании по условиям удовлетворяет Европу, но последнее голосование показало, что парламент Британии не готов выходить именно так. Более того, остаётся открытым и более актуальный вопрос — а Мэй ли поведёт Великобританию из ЕС, так как 16 января состоится голосование по вотуму недоверия действующему правительству.

«Если депутаты проголосуют за вотум, действующий кабмин уйдёт в отставку. В этом случае, скорее всего, перенесут дату выхода из ЕС на более поздний срок. Британцам необходимо будет навести порядок в своей стране, однако время может сыграть для них злую шутку», — сказала Френкель.

Дело в том, что с 29 марта начинается переходный период по выходу из ЕС. За это время в идеале необходимо будет в случае утверждения вотума провести выборы в новое правительство, создать новый документ по выходу из ЕС, условия которого удовлетворят все страны, уговорить правительство Европы рассмотреть этот соглашение, так как в Брюсселе не собираются что-либо пересматривать, отмечает она. Поэтому остаётся слишком мало времени для таких грандиозных событий. Arne Dedert/dpa/Global LooK Press

«При любом раскладе англичанам необходимо больше времени для решения спорных моментов. Но дадут ли это время европейцы? Свою позицию правители европейских стран не раз высказывали, что пересматривать (в том числе и даты) они не собираются», — сказала представитель компании «ФинИст».

Выдержит ли Россия удар?

По мнению главного аналитика «Телетрейд Групп» Олега Богданова, прямого влияния процесс выхода Британии из Евросоюза на российскую экономику не оказывает. Можно говорить только об общем ухудшении макроэкономической обстановки на европейском поле, что неизбежно увеличивает риски для инвесторов и косвенно влияет на сырьевые активы и активы emerging markets.

«В целом, экономика России от подобного рода шоков защищена. Прежде всего, страдать будет британская экономика как в случае „жёсткого“, так и в случае „мягкого“ выхода из ЕС», — сказал Богданов.

Поэтому как таковой тренд для британской валюты остаётся неблагоприятным. Однако, судя по утренней динамике пары фунт/доллар, рынок оценил как маловероятный вариант потери Мэй кресла премьер-министра.

По словам эксперта «Международного финансового центра» Ольги Прохоровой, фунт всё же упал против доллара с отметок ранее достигнутых максимумов в районе 1,2921 на 1,61%, достигнув минимумов у отметки 1,2669, но затем пара восстановила утраченные позиции.

В случае, если Мэй останется на посту премьера, то она, по всей видимости, будет договариваться с Евросоюзом о продлении сроков активации статьи 50 Лиссабонского договора как минимум до июля. В этом связи фунт получит хоть и временную, но поддержку, а восстановление продолжится с целью к отметке 1,31.

В случае «жёсткого» Brexit, считает Прохорова, на глобальном финансовом рынке возникнет ситуация перехода инвесторов в так называемый режим «риск-off», на фоне которого будут расти защитные активы (золото, иена, гособлигации США), а валюты развивающихся рынков будут падать в цене.

Поскольку рубль относится к разряду рисковых активов, его курс также может снизиться на фоне новостей из Великобритании, уверена она.

«Тем не менее, влияние этого фактора будет минимальным, поскольку основными индикаторами, оказывающими давление на рубль, являются санкционные и геополитические риски, а не Brexit», — заявила Прохорова.

В целом Россия в той или иной степени пострадает и от «мягкого», и от «жёсткого» Brexit. В первом случае влияние будет незначительным, но во втором варианте рост российского ВВП может существенно замедлиться.

Товарооборот между Россией и Британией за прошлый год оценивался в размере около $14 млрд. Наша страна экспортирует не только углеводороды, но и металлы, химию, удобрения, турбины, морепродукты. Причём сальдо для Великобритании является отрицательным в размере около $4,8 млрд, напомнила Прохорова. Cергей Киселев/АГН "Москва"

«Но в случае „жёсткого“ Brexit шансы снижения экспорта российских товаров в Европу будут возобладать, потому для России более выгоден „мягкий“ вариант», — отметила собеседница News.ru.

Аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов считает, что сейчас ведётся политическая игра в несогласованность по ситуации с Brexit. Так, из-за разногласий США и Китая, что уже будет мощным драйвером замедления темпов роста мировой экономики в 2019 году, сценарий Brexit крайне невыгодный для обеих экономик.

«Худой мир будет лучше доброй ссоры. То есть, как мы видим, будут стараться не запугать рынки вариантом „жёсткого“ разрыва отношений, а наоборот, попыткой отсрочить принятие решения, что успокоит спекулянтов, инвесторов и несколько стабилизирует как валютный рынок, так и фондовый», — сообщил Удилов.

Инвесторы, по его мнению, в замешательстве от количества неопределённости политического характера за последние годы по всему миру. Потому, чтобы не делать перекос инвестиционного спроса по золоту или доллару, будут стараться отсрочить сценарий выхода из ЕС. Инвестиционный спрос на Великобританию, и уж тем более ЕС снизится при «жёстком» сценарии Brexit, а это сейчас невыгодно. Фунт и евро могут понести значительные потери, считает эксперт.

В России же Brexit не является весомым аргументом для опасений за состояние страны, поэтому риски от него не рассматриваются как серьёзная угроза отечественной экономике на 2019 год.