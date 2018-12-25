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Новак: в 2018 году Россия установила рекорд по добыче газа

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

В 2018 году Россия добыла рекордные 733 млрд кубометров газа. С таким заявлением выступил глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, помимо рекордных объёмов добычи, в уходящем году удалось увеличить экспорт голубого топлива на 20 млрд кубометров, что составляет почти десятую часть от уровня экспорта прошлого года, передаёт телеканал «Россия 24».

Драйверами роста производства и увеличения экспорта газа стали возросшее потребление в странах Европы, а также запуск завода «Ямал СПГ». По данным Новака, ввод предприятия в эксплуатацию обеспечил рост производства сжиженного природного газа на 70%.

По итогам 2017 года добыча газа в России находилась на уровне 691,1 млрд кубометров.


#россия #новак #добыча #Минэнерго #рекорд
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