Новак: в 2018 году Россия установила рекорд по добыче газа

В 2018 году Россия добыла рекордные 733 млрд кубометров газа. С таким заявлением выступил глава Минэнерго Александр Новак.
По словам министра, помимо рекордных объёмов добычи, в уходящем году удалось увеличить экспорт голубого топлива на 20 млрд кубометров, что составляет почти десятую часть от уровня экспорта прошлого года, передаёт телеканал «Россия 24».
Драйверами роста производства и увеличения экспорта газа стали возросшее потребление в странах Европы, а также запуск завода «Ямал СПГ». По данным Новака, ввод предприятия в эксплуатацию обеспечил рост производства сжиженного природного газа на 70%.
По итогам 2017 года добыча газа в России находилась на уровне 691,1 млрд кубометров.