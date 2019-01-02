Российские олигархи потеряли шесть миллиардов за год

https://news.ru/storage/news/1d56117a6582391430f4784e651df987/cf07b32f-dc99-4bf2-a4fc-1bbafefa4c05_850.jpg Stocktake/Global Look Press

Совокупное состояние самых богатых жителей России за прошедший год уменьшилось на $5,915 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Этот индекс рассчитывается на основе стоимости акций тех компаний, где предприниматели обладают долями.

Всего в список 500 богатейших людей мира входят 25 россиян. Увеличить своё состояние удалось девятерым, остальные 16 понесли потери, передаёт РИА Новости.

Так, первое место занимает один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в $19,6 млрд. Его состояние за год выросло на $687 млн. Он сместил совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, состояние которого за год выросло на $2,77 млрд — до $19,4 млрд.

В топ-3 также вошёл основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, хотя его капитал снизился на $146 млн, до $17,9 млрд.

Ранее News.ru писал, что сильнее остальных пострадал алюминиевый магнат, совладелец компаний РУСАЛ и En+ Group Олег Дерипаска, обедневший в чёрном для себя апреле на $1,6 млрд (30%). В первую тройку главных аутсайдеров года среди отечественных предпринимателей-миллиардеров News.ru решил включить также владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева и экс-губернатора Чукотки Романа Абрамовича. Впрочем, их потери носят, скорее, репутационный и моральный характер, нежели финансовый.