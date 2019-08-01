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Москва не оспаривает право Минска на получение компенсации из-за поставок загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба» и не пытается избежать возмещения убытков. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Он заверил, что Минск получит компенсацию, как только будет завершена работа по подсчёту убытков. Дипломат добавил, что российская сторона практически полностью удовлетворила запрос Белоруссии на дополнительную поставку нефти. По его...