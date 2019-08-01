Все миллиардеры из России увеличили своё состояние с начала 2019 года. Сильнее всех разбогател основатель компании «Новатэк» Леонид Михельсон, который заработал $5.71 млрд за этот период.
Также состояние выросло у главного акционера Volga Group Геннадия Тимченко (+$3.81 млрд), генерального директора «Норникеля» Владимира Потанина (+$3.29 млрд), председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (+$3.27 млрд) и основателя USM Holdings Алишера Усманова (+$2.79 млрд), свидетельствуют данные
Также в индекс попали Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, Роман Абрамович, Александр Абрамов, Искандар Махмудов.
Ранее News.ru писал, что американский миллиардер Джефф Безос продал акции основанной им компании Amazon. Общая сумма реализованных активов составила $1,8 млрд.