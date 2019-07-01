https://static.news.ru/photo/921b7828-9c07-11e9-9673-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» Фото: Appian Way

Совокупный объём состояния богатейших граждан РФ вырос в январе—июне 2019 года на $37,653 млрд. Такие данные следуют из опубликованного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Он основан на расчёте стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам. Всего в рейтинге представлены 500 богатейших людей планеты, 24 из которых оказались россиянами.

Лидером среди российских миллиардеров, согласно данным BBI, стал совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние выросло с начала года на $4,72 млрд, до $24,1 млрд. Вторым стал увеличивший свои активы на $2,38 млрд один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с капиталом в $22 млрд. Третье место с $20,9 млрд занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+$3 млрд с начала года).

Четвёртая строка среди россиян принадлежит основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову с $19,6 млрд (рост на $2,13 млрд с начала года). Пятое место занял совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов с состоянием в $18,1 млрд (+$2 млрд с начала года).

Как ранее писал News.ru, владелец холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно признан третьим в мире обладателем состояния в $100 млрд. Согласно данным Bloomberg, войти в тройку богатейших людей мира Арно смог благодаря рекордному росту акций LVMH в 2019 году. В настоящее время его состояние составляет более 3% экономики Франции.