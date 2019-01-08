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Российские машины пользуются спросом на Украине и в Чехии

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Наибольшее количество автомобилей Россия экспортирует в Чехию, на Украину и в Узбекистан.

За прошедший год в Чехию поставили 6,3 тысячи машин, 3800 на Украину и 3100 в Узбекистан. Немного отстали Латвия и Азербайджан. Кроме них в список вошли Сербия, Эстония, Словакия, Ирак, Венгрия. Страны ЕврАзЭС при его составлении не учитывались, информирует «Автостат».

По импорту машин в Россию лидирует Япония. Из этой страны за год было привезено почти 70 тысяч автомобилей. Второе место занимает Германия.

Ранее News.ru писал о том, что «Яндекс» выпустил на улицы Лас-Вегаса свой беспилотный автомобиль. Сколько человек изъявило желание поучаствовать в испытании, в компании сообщить отказались.


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