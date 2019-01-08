Российские машины пользуются спросом на Украине и в Чехии

https://news.ru/storage/news/331b422deece2a3249b9f8af63473f08/941e8414-d4f4-4007-9480-896b0113b381_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Наибольшее количество автомобилей Россия экспортирует в Чехию, на Украину и в Узбекистан.

За прошедший год в Чехию поставили 6,3 тысячи машин, 3800 на Украину и 3100 в Узбекистан. Немного отстали Латвия и Азербайджан. Кроме них в список вошли Сербия, Эстония, Словакия, Ирак, Венгрия. Страны ЕврАзЭС при его составлении не учитывались, информирует «Автостат».

По импорту машин в Россию лидирует Япония. Из этой страны за год было привезено почти 70 тысяч автомобилей. Второе место занимает Германия.

Ранее News.ru писал о том, что «Яндекс» выпустил на улицы Лас-Вегаса свой беспилотный автомобиль. Сколько человек изъявило желание поучаствовать в испытании, в компании сообщить отказались.