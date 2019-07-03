https://static.news.ru/photo/5239142a-9d26-11e9-a992-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога. Для этих целей они увольняют своих сотрудников и оформляют их как самозанятых.

Об активности недобросовестных работодателей заявили в Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ). Речь идёт о схеме, в которой компании нанимают работников не по трудовому договору, сообщает « Коммерсант» .

Самозанятые освобождены от подоходного налога и НДС в обмен на 4% дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% — при продажах ИП и юрлицам. При этом работодатели, принимая офисных сотрудников под видом самозанятых, избегают уплаты налогов по стандартной ставке (13% для резидентов и 30% для нерезидентов РФ) и страховых взносов (ещё 30% фонда оплаты труда). В некоторых случаях компании могут даже претендовать на льготы от государства.

Названная схема невыгодна самозанятым, поскольку, заключая вместо трудового гражданско-правовой договор, они лишаются права на отпуск и социальные выплаты. Минусом для компаний является их работа с самозанятыми через частные кадровые агентства. Регулятор может привлечь к солидарной ответственности и заказчиков, и агентства.

В ФНС уверяют, что проблема пока не стала системной, а подмены компаниями работников самозанятыми заметны практически в режиме онлайн.

Ранее News.ru сообщал, что число зарегистрированных в ФНС самозанятых только за первые полгода эксперимента превысило 110 тысяч человек. Опрошенные News.ru эксперты считают эту цифру достаточно весомой, оговариваясь, что трубить в фанфары и делать далеко идущие выводы пока рано. Тем более что основная масса самозанятых россиян, количество которых, по разным оценкам, составляет от 8 млн до 30 млн человек, по-прежнему остаётся в тени.