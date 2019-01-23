Российские импортёры алкоголя начали поднимать цены

https://news.ru/storage/news/055a492a159745087a1aead395889a5f/03f72112-7713-4b61-958b-2c7289306ddf_850.jpg Alexey Bychkov/Global Look Press

Крупнейшие российские импортёры алкогольных напитков начали поднимать цены на ассортимент. Так рынок отреагировал на повышение НДС и ослабление курса рубля.

В частности, компания Simple, которая входит в топ-5 импортёров игристых вин в России, подняла цены на часть продукции на 6—8%, а в отдельных случаях повышение составило до 40%, об этом рассказал «Коммерсанту» президент компании Максим Каширин. Об изменении цен сообщили и другие крупные импортёры, такие как Beluga, Roust и «Ладога», рост составил от двух до семи процентов. Скорректировать цены российских импортёров вынудили повышение НДС, ослабление рубля, а также введение помарочного учёта, который существенно замедлит скорость операций и приведёт к новым операционным издержкам, отмечает издание.

Ранее News.ru сообщал о том, что бенефициары сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое» договорились о слиянии в одну компанию. Сделка станет одной из самых масштабных на рынке отечественного продовольственного ретейла.