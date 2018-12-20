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Российские госкомпании переведут свои автопарки на газ

PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Отечественные компании, в которых государству принадлежит свыше 50% акций, должны будут закупить автомобили и другую технику, работающую на газомоторном топливе. Профильные ведомства подготовят соответствующие директивы по поручению вице-премьера Дмитрия Козака.

Круг компаний, которым надлежит перевести свои автопарки на газ, пока точно не определён. В Минэкономразвития пояснили, что поручение будет реализовываться с 2019 по 2024 год в соответствии с программой Минэнерго, а процесс замены компаниями автомобилей должен быть синхронизирован со сроками ввода газовых заправок в регионах России.

В настоящее время российские госкомпании осуществляют перевод своей техники на газ добровольно. Газовое топливо практически втрое дешевле бензина, и такой переход особенно выгоден тем компаниям, пробег транспорта которых составляет не менее 200 километров ежедневно, пояснил РБК руководитель направления «Газ и Арктика» энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Роман Самсонов. При этом он отметил, что компаниям, работающим в северных широтах, лучше иметь в своем парке двухтопливные автомобили, поскольку газовый двигатель может не завестись при низких температурах.

Программа по развитию рынка газомоторного топлива, подготовленная Минэнерго, оценивается в 174,7 млрд рублей. Предполагается, что её реализация увеличит рынок сбыта газа на транспорте в пять раз – до 3,8 млрд кубометров в год. Согласно программе, к 2024 году в России должно быть построено около полутора тысяч газовых заправок. 

Ранее News.ru сообщал о том, что кабмин обязал отечественные госкомпании перейти на российское программное обеспечение. При этом им самим надлежит определить глубину импортозамещения в этой сфере. Однако правительство настаивает на том, чтобы к 2022 году более 50% ПО в таких компаниях было российского производства. 


#россия #автомобили #госкомпания
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