Ограничения на ввоз в РФ белорусских яблок перестанут действовать с 24 июля 2019 года. Соответствующее решение принял Россельхознадзор.
Меры отменены под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь, говорится в пресс-релизе российского ведомства.
Как писал ранее News.ru, Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза фруктов в ручной клади и багаже, а также требований о предоставлении фитосанитарного сертификата для более крупных партий.