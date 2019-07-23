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В предыдущей редакции проекта закона предусматривалось снижение НДС с 20% до 10% только для российских производителей. 23 июля комитет принял решение сохранить норму в редакции первого чтения.

Комитет Госдумы снял ограничение на снижение ставки НДС в 10% на фрукты, ягоды и виноград по месту их производства, сообщает РИА Новости. Все понимают, что, безусловно, необходима поддержка в первую...