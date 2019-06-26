https://static.news.ru/photo/e09e7ce8-9829-11e9-a7ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цены на молочные продукты с 1 июля не возрастут, также не должно быть перебоев с поставками, заявили в Россельхознадзоре. Такие опасения среди производителей возникли из-за нового этапа внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Сопровождение электронными документами теперь станет обязательным, в частности, для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров.

Федеральная государственная информационная система „Меркурий“ полностью готова к оформлению электронных документов на молочную продукцию, — отметили в ведомстве.

Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформляться с 1 ноября.

Ранее производители молочной продукции заявили о возможных перебоях с поставками в федеральные сети и полной остановке отгрузок в госучреждения. Основные проблемы обрисовал в письме заместителю министра экономики Савве Шипову президент Nestle в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

По его словам, только на отработку корректного формата взаимодействия в рамках новых требований необходимо не менее восьми месяцев. Роллан напомнил, что в середине 2018 года готовая молочная продукция была исключена из перечня товаров, подлежащих ЭВС, из-за высоких операционных рисков для отрасли, писал News.ru.