Россельхознадзор не планирует запрещать растительную продукцию из Грузии
Анна Акимова
10:34, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/0c489376-98af-11e9-b9c8-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Россельхознадзор не видит причин для запрета ввоза растительной продукции из Грузии. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.
Даже не рассматриваем этот вопрос. Мы с нашими грузинскими коллегами сегодня работаем достаточно эффективно, у нас оснований и причин нет. Я вам могу сказать, что Грузия сегодня импортирует из России гораздо больше... То есть мы экспортируем в Грузию гораздо больше, чем мы импортируем, если быть точным, то примерно раза в четыре, — цитирует Данкверта ТАСС.
Ранее News.ru писал, что с российских прилавков может исчезнуть грузинское вино. Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за качеством этого алкогольного напитка, после чего чиновники начали мониторинг торговых сетей на предмет доли грузинских вин в наличии. Как заявил источник «Коммерсанта», запрет может быть введён на фоне обострения российско-грузинских отношений.