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По состоянию на май этого года около 42,3% заёмщиков в России имели два и более кредитов. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно данным компании, практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды. При этом почти у 8% граждан имеется четыре и более кредитов. По словам экспертов, в зоне риска...