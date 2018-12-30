Россельхознадзор запретил корм из Европы

https://news.ru/storage/news/96a58fc63a2815cc5baf7e723856a74b/8727bb92-ae1e-4dc0-80c6-32801922634a_850.jpg Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россельхознадзор с 30 декабря запрещает поставки кормов и кормовых добавок с трёх европейских предприятий: бельгийского Versele-Lada, итальянского Farmer и нидерландского Sloten.

«В продукции этих предприятий обнаружены незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты», — говорится в материалах ведомства.

С этого же числа Россельхознадзор запрещает поставки продукции ООО «Фиршат» (Армения), АО «Сут» и «Арай-East-Food» (Казахстан) из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.

Ранее News.ru писал, что с 26 декабря в России начнут помечать специальным знаком все продукты, содержащие в своём составе более 0,9% ГМО (генно-модифицированных организмов). Это предписание учитывает интересы потребителей, которые теперь смогут сделать осознанный выбор при покупке.

У производителей есть ещё 1,5 года на адаптацию к новым требованиям. Это значит, что в течение ближайших 18 месяцев допускаются производство и выпуск в обращение на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продуктов, полученных с применением ГМО, в соответствии с прежними требованиями в части маркировки.