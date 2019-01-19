Российское зерно собираются продавать по лицензии

https://news.ru/storage/news/180a724cabfa203c670bfe1a680bcaf4/e8f68081-656e-43d6-b9c3-d4b32b141692_850.jpg Konstantin Tarusov/Global Look Press

Контроль за экспортом российского зерна собираются ужесточить. Россельхознадзор предлагает пересмотреть формы допуска для торговли с зарубежными партнёрами, заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

Международное сотрудничество с некоторыми странами стоит подвергнуть лицензированию, а роль госкомпаний в развитии отрасли усилить, пишет РИА Новости. Практически любая фирма имеет право выйти на мировой рынок со своей продукцией, и Москва с трудом контролирует бизнес.

«Мы информировали вице-премьера Гордеева о том, что мы считаем, что нужно менять форму допуска на экспорт. Есть страны, у которых специфические требования, на них надо вообще либо лицензировать, либо вводить заявительный способ», — рассказал чиновник.

Россельхознадзор в октябре 2018 года проверил ряд погрузочных комплексов Краснодарского края и Ростовской области. По итогам ревизии несколько площадок оказались под угрозой закрытия из-за претензий к соблюдению фитосанитарных норм.

Всего в России на декабрь 2018-го 41 из 80 обследованных подобных предприятий работало с нарушениями.

Ранее News.ru сообщал о планах Сирии получать российское зерно через морской порт Севастополя. Задача на 2019 год — разгрузить в провинции Тартус 200 тыс. т продукции. Кроме злаковых, Дамаск получит от Москвы стройматериалы. Ответом ближневосточного государства станут партии фруктов для потребителей в РФ.