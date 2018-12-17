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Россельхознадзор ограничил поставки кормов из КНР

P. Wegner/Arco Images GmbH/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Россельхознадзор приостановил поставки китайских кормов для животных. Ограничительная мера связана с борьбой с распространением вируса африканской чумы свиней.

В список ведомства не попали готовые пищевые продукты и добавки химического и микробиологического синтеза, которые прошли обработку, пишет ТАСС.

Распоряжение федеральной службы действует с 14 декабря 2018 года.

АЧС — вирусное заболевание, которому подвержены дикие кабаны и домашние свиньи. Острая форма убивает особь в 100% случаев. Возбудитель способен переносить высокую температуру, долгое время выживает в трупах животных и в почве.

Ранее News.ru сообщал об ограничении транзита по российской территории в Казахстан мяса птицы из США. В Россельхознадзоре объяснили это тем, что в соседней республике отсутствует внутренняя система прослеживаемости перемещения товаров, подлежащих ветеринарному надзору, а поставки из Соединённых Штатов осуществляются по сертификатам, не соответствующим требованиям Евразийского экономического союза.


#Россельхознадзор
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