Российская нефтегазовая компания «Роснефть» объяснила причины снижения добычи действиями «Транснефти» после проблем на трубопроводе «Дружба».
«Транснефть» сократила приём чёрного золота в систему магистральных нефтепроводов, которые на данном этапе полностью забиты суррогатной нефтью.
Это препятствует стабильным поставкам сырья потребителям, — заявил представитель «Роснефти».
По данным специалиста, из-за больших объёмов суррогатной нефти существенно сократился приём нефти, в частности от «РН-Юганскнефтегаз».
Нефтедобыча в России в начале июля близка к минимальным трёхлетним показателям. Показатель составляет около 10,79 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень добычи с августа 2016 года, тогда показатель составлял 10,71 млн баррелей в день. При этом в июне 2019 года добыча нефти в РФ находилась на уровне 11,15 млн баррелей в сутки. По данным одного из источников, добыча «Роснефти» в период с 1 по 8 июля оказалась на 11% ниже средних показателей июня, писал News.ru.