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Сбербанк, являющийся кредитором Антипинского НПЗ, заявил, что тот начнёт полноценную работу уже до конца текущего месяца. Завод в настоящее время находится в процедуре банкротства.

Мы знаем, что завод сейчас преодолевает множество трудностей, создаваемых бывшими бенефициарами. И всё же мы рассчитываем, что все сложные вопросы будут оперативно решены и завод начнёт полноценную работу уже до...