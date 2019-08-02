https://static.news.ru/photo/582a45d6-b575-11e9-ad3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Twitter.com

Компания «Роснефть» снизила добычу нефти в июле на 2,7% до 16,1 миллионов тонн.

Отчасти объяснением этому служит ограничение приёма нефти в систему «Транснефти». С мая по июль добыча компании отстаёт от показателей за аналогичный период 2018 года на 580 тысяч тонн, при том, что в корпорации прогнозировали рост, пишет « Коммерсант ».

Показатели добычи нефти в целом в России снизились в июле на 0,6% до 47,15 миллионов тонн по сравнению с 2018 годом.

Как писал News.ru ранее, корпорация «Роснефть» по итогам первого полугодия увеличила поставки топлива на внутренний рынок. Рост составил 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.