https://static.news.ru/photo/392be392-a2dd-11e9-aaa0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут получить льготы на развитие четырёх арктических месторождений. Их совокупные запасы оцениваются в 1,9 млрд тонн нефти.

По данным газеты « Ведомости », компании намерены создать единый кластер из Тагульского, Сузунского и Лодочного месторождений «Роснефти» и Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга». Для его развития им требуются существенные налоговые льготы.

По данным собеседников издания, компании весной обратились с этой просьбой к президенту РФ, который её одобрил.

«Роснефти» и «Нефтегазхолдингу» будут предоставлены льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а высвободившиеся средства компании инвестируют в развитие проекта.

Другой источник газеты сообщил, что в правительстве идёт рассмотрение законопроекта о снижении НДПИ на 85% для новых месторождений кластера. В то же время три других собеседника издания сообщили о проработке возможности обнуления НДПИ и ставки налога на прибыль для этих месторождений, пока совместное предприятие (СП) не выйдет на внутреннюю норму доходности 17,3%.

Как ранее писал News.ru, российская нефтегазовая компания «Роснефть» объяснила причины снижения добычи действиями «Транснефти» после проблем на трубопроводе «Дружба», которая сократила приём чёрного золота в систему магистральных нефтепроводов, забитых суррогатной нефтью.