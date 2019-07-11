Нефтяной гигант «Роснефть» выделит 254,9 млн рублей на мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Обь-Иртышском бассейне. Речь идёт о выпуске в местные водоёмы молодого сибирского осетра, а также мальков муксуна и пеляди. «Операция» пройдёт в августе–сентябре текущего года и связана с компенсацией ущерба природе в результате разработки Приобского месторождения. Подробности выяснил News.ru.

Осётр, муксун и пелядь

В конце июня нефтяники разместили ряд заказов на проекты по сохранению деятельности рыбоводных хозяйств и наращиванию молоди водных биоресурсов. Помимо непосредственных исполнителей, в данных мероприятиях будут задействованы специалисты Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Представители «Роснефти» уже обращались за помощью к местным специалистам в сфере воспроизводства водных ресурсов. Чтобы рыба чувствовала себя комфортно, эксперты позаботились о специальной программе. В документе нефтекомпании особое внимание уделено особенностям климата региона и указано время выпуска рыбы. Так, «операцию» предстоит осуществить строго с 26 августа по 30 сентября текущего года.

Также серьёзные требования предъявлены и к самой рыбе. Рыбоводы, нанятые нефтяниками, выпустят в водоёмы Об-Иртышского бассейна три партии мальков сибирского осетра весом не более 0,5 грамма. В одном случае на это потратят 6,2 млн рублей. Примечательно, что специалисты рассчитали точное число рыб — 72 тысячи 831 штука.

В двух других случаях будет использоваться более крупная молодь — не менее 3 граммов. По условиям одного контракта отпустят 1 млн 27 тыс. 735 рыб (обойдётся в 117,2 млн рублей), другого — 1 млн 10 тыс. 900 мальков (на 115,2 млн рублей). Помимо этого, предстоит выпустить мальков муксуна (54 тыс. 37 рыб) весом не менее 0,5 грамма (1,1 млн рублей) и 6 млн 627 тыс. 433 рыб пеляди весом 1,5 грамма (на 15,2 млн рублей).

Весь процесс должен будет фотографироваться и сниматься на видео, после чего данные материалы передадут нефтяникам.

Таким образом, нефтяной гигант, согласно документам, выпустит 8 млн 792 тыс. 936 мальков ценных пород для искусственного воспроизводства водных биоресурсов правобережной части Приобского месторождения, потратив на эти цели 254,9 млн рублей.

Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Чёрное золото в обмен на мальков

Гигантское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе было открыто в 1982 году. Запасы углеводородов в Приобске оценивают в 2,4 млрд тонн. Оно считается одним из крупнейших в РФ. Разработкой его северной части занимается РН «Юганскнефтегаз» (ранее — главный актив ЮКОСа) — «дочка» «Роснефти» и технический заказчик рыбной «операции».

«Роснефть» выделяет огромные ресурсы на обустройство правобережной части Приобского месторождения. В частности, на Эргинском лицензионном участке запланирована постройка подъездных дорог, пожарного депо и другие объекты. «Коммерсант» ранее писал , что в 2018 году «Роснефть» добыла в Приобске рекордные 26 млн тонн чёрного золота.

Однако за пользование богатствами природы приходится платить. По словам экологов, нефтяники обязаны выполнить целый комплекс работ по выращиванию молоди водных биологических ресурсов.

Если нефтяники в водоохранной зоне, в зоне нереста строят площадку, то должны компенсировать ущерб водным биоресурсам в среде их обитания, — поделился с News.ru начальник отдела воспроизводства водных биоресурсов тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Дмитрий Мутт.

Данные меры восстановления биоресурсов предписывают законодательство РФ и Росрыболовство. Компенсация со стороны нефтяников или газовщиков обычно представляет собой выпуск молоди ценных водных биоресурсов. Как правило, в данном регионе это муксун, чирк, нельма, пелядь и пыжьян.

Serguei Fomine/Global Look Press/Global Look Press

В торгах указана максимальная цена. По итогу конкурсов, как показывает практика, стоимость падает почти в 10 раз, — заметил Мутт.

Эксперт подчеркнул, что данные рыбы пользуются спросом.

Пелядь и пыжьян продаются на рынках, а муксуна в Обь-Иртышском бассейне в промысловых уловах нет. То, что лежит на прилавках, — завезённый или браконьерский. Но все продавцы уверяют, что привезли его из Якутии, или выдают за канадского сига, — добавил собеседник.

Гендиректор медиахолдинга «Новости рыболовства» Эдуард Климов отметил, что рыбы, о которых идёт речь, — очень ценные, высокого класса и ограниченные в количестве в РФ.

Процедура абсолютно оправданна, отработана и закреплена законодательно. Вся операция проходит под контролем Росрыболовства, то есть с участием научных специалистов. Вне всякого сомнения, выпуск приносит исключительно пользу аквакультуре, — рассказал он.

Ещё в конце 2018 года руководитель «Роснефти» Игорь Сечин просил президента РФ Владимира Путина о налоговых вычетах по причине высокообводнённости (более 90%) Приобского месторождения. С этой мерой был не согласен Минфин, но в мае «Роснефть» получила льготы по НДПИ (на добычу полезных ископаемых) для месторождения на 10 лет.

Минфин рассчитал, что налоговое стимулирование Приобского месторождения даст выпадение из бюджета РФ около 0,5 трлн рублей, а также то, что на разрабатываемом участке уже действует ряд льгот. Наконец, по мнению ведомства, мера грозит повышением налогов для всей отрасли.