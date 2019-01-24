USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,283 $   Brent60.82 $ Bitcoin3,572.98 $
МОСКВА-18°C18:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

«Роснефть» получит в управление терминал в Ливане

Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Терминал по хранению нефтепродуктов в ливанском городе Триполи перейдёт в операционное управление «Роснефти». Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

В сообщении говорится, что «Роснефть» пришла к соответствующему соглашению с Министерством энергетики и водных ресурсов Ливанской Республики. Объект расположен в портовом городе Триполи на севере страны и будет находиться в управлении российской компании в течение 20 лет.

Заключённые договорённости предусматривают проведение работ по реконструкции и расширению терминала.

«Договорённость позволит "Роснефти" укрепить своё присутствие в регионе и повысить эффективность действующих интегральных производственно-сбытовых цепочек, а также будет способствовать развитию международного трейдинга компании», — заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, стратегия компании предусматривает реализацию проектов на Ближнем Востоке. В «Роснефти» надеются на дальнейшее расширение сотрудничества с Ливаном.


#Роснефть #управление #ливан
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
Чем опасны большие долговые обязательства Бейрута
в мире 12:45, 14 января 2019
Крах экономики Ливана грозит Ближнему Востоку катастрофой
Чем опасны большие долговые обязательства Бейрута
экономика 20:08, 26 декабря 2018
Глава «Роснефти» рассказал о ценах на бензин в 2019 году
экономика 14:42, 21 декабря 2018
«Роснефть» ожидает рост добычи на 2% по итогам года
Лента новостей
спорт 18:06
Биатлонистка Миронова: сегодня мой лучший результат в карьере
в мире 18:06
От газового баллончика пострадали школьники на Украине
в мире 18:06
Суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
общество 18:01
Суд повторно арестовал Михальченко
спорт 17:59
Россиянка вошла в топ-10 в спринте на этапе КМ по биатлону
Другие новости
экономика 18:00
Топ-5 важных новостей 24 января
News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас
экономика 17:35
Рост индекса «свободных денег» позитивен для экономики
экономика 16:50
Международные резервы РФ сократились на $3 млрд
экономика 16:13
Чубайс: социальная норма на электричество в РФ неизбежна
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top