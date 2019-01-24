«Роснефть» получит в управление терминал в Ливане

Терминал по хранению нефтепродуктов в ливанском городе Триполи перейдёт в операционное управление «Роснефти». Об этом сообщает пресс-служба российской компании.
В сообщении говорится, что «Роснефть» пришла к соответствующему соглашению с Министерством энергетики и водных ресурсов Ливанской Республики. Объект расположен в портовом городе Триполи на севере страны и будет находиться в управлении российской компании в течение 20 лет.
Заключённые договорённости предусматривают проведение работ по реконструкции и расширению терминала.
«Договорённость позволит "Роснефти" укрепить своё присутствие в регионе и повысить эффективность действующих интегральных производственно-сбытовых цепочек, а также будет способствовать развитию международного трейдинга компании», — заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
По его словам, стратегия компании предусматривает реализацию проектов на Ближнем Востоке. В «Роснефти» надеются на дальнейшее расширение сотрудничества с Ливаном.