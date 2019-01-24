«Роснефть» получит в управление терминал в Ливане

https://news.ru/storage/news/535bb9eef197af213bc4ea93cf38300b/5ed1fb33-1141-4ca7-b6d6-9b83a71c38a0_850.jpg Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Терминал по хранению нефтепродуктов в ливанском городе Триполи перейдёт в операционное управление «Роснефти». Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

В сообщении говорится, что «Роснефть» пришла к соответствующему соглашению с Министерством энергетики и водных ресурсов Ливанской Республики. Объект расположен в портовом городе Триполи на севере страны и будет находиться в управлении российской компании в течение 20 лет.

Заключённые договорённости предусматривают проведение работ по реконструкции и расширению терминала.

«Договорённость позволит "Роснефти" укрепить своё присутствие в регионе и повысить эффективность действующих интегральных производственно-сбытовых цепочек, а также будет способствовать развитию международного трейдинга компании», — заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, стратегия компании предусматривает реализацию проектов на Ближнем Востоке. В «Роснефти» надеются на дальнейшее расширение сотрудничества с Ливаном.