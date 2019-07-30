https://static.news.ru/photo/628fd998-b38e-11e9-8443-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Корпорация «Роснефть» по итогам первого полугодия увеличила поставки топлива на внутренний рынок. Рост составил 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Было отгружено 14,1 млн тонн бензина класса евро-5 и дизеля, сказано в сообщении на сайте компании . Отгрузки бензина выросли на 4,2%, дизельного топлива — на 7,8%.

Помимо этого, за первые шесть месяцев года «Роснефть» продала на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 2,6 млн тонн топлива, что является наибольшим показателем среди всех компаний-производителей на бирже.

Ранее, как писал News.ru, Госдума приняла закон о контроле цен на бензин. Документ призван урегулировать цены на топливо и дать возможность отказаться от практики заключения соглашений о стабилизации цен с нефтяными компаниями.