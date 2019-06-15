https://static.news.ru/photo/1298cf48-8ebe-11e9-90cc-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Роснефть» отреагировала на публикацию Reuters об использовании служебных самолётов главой компании Игорем Сечиным для заграничного отдыха.

В российской нефтяной компании обвинили агентство в подтасовке фактов и проведении несанкционированной слежки за сотрудниками корпорации.

Опубликованная информация содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб, со взломом закрытых аккаунтов в социальных сетях не только в отношении главного исполнительного директора компании «Роснефть» И.И. Сечина, но и членов его семьи и даже их окружения, — цитирует RNS заявление компании.

В компании подчеркнули, что это является вмешательством не только в служебную деятельность фирмы, но и в частную жизнь.

Мы это расцениваем как покушение на неприкосновенность частной жизни, которую гарантирует Конституция РФ, — отметили в «Роснефти».

В компании не уточнили, намерены ли они подавать в суд на Reuters.

Ранее Reuters опубликовало расследование, в котором утверждалось, что корпоративные самолёты госкомпании «Роснефть» якобы летали на зарубежные курорты.

Ранее, выступая в ходе ПМЭФ-2019, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что мировой рынок нефти в среднесрочной перспективе ждёт серьёзная волатильность, писал News.ru.