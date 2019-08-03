https://static.news.ru/photo/f5862d7e-b5e1-11e9-bc57-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компанию «Роснефть» не устроило постановление суда, отменившее решение антимонопольщиков о завышенных ценах на перевалку нефти Варандейским терминалом ЛУКОЙЛа.

После изготовления судебного акта в полном объёме будет проведён его анализ и подана апелляционная жалоба в установленном законом порядке, — цитирует пресс-службу сырьевого гиганта « БИР-Эмитент ».

2 августа 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, касающееся рассмотрения дела подконтрольной ЛУКОЙЛу компании «Варандейский терминал». Просьбу ФАС поддержали «Башнефть» и «Башнефть-Плюс», по чьим заявлениям было возбуждено антимонопольное дело.

Ранее News.ru писал, что «Варандейский терминал» находится в Баренцевом море и зарегистрирован в 2008 году. Его задача — круглогодичная транспортировка нефти, которая добывается в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.