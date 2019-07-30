https://static.news.ru/photo/0a58bf12-b3a0-11e9-a42a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ptk.ru/facebook.com

Владельцы «Петербургской топливной компании» (ПТК) Ольга и Андрей Голубевы продали свои розничные активы дочерней компании «Роснефти» — ООО «РН-Региональные продажи». Об этом говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

«Роснефть» приобретает 100% акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — ПТК. Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — говорится на сайте « Роснефти ».

Также в компании добавили, что сделка одобрена в соответствии с корпоративными процедурами.

В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС, — прокомментировала вице-президент «Роснефти» Аврил Конрой.

Розничная сеть ПТК представлена в Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, а также в Карелии. Она включает в себя 141 АЗС, 125 бензовозов и две нефтебазы.

Как писал News.ru, корпорация «Роснефть» по итогам первого полугодия увеличила поставки топлива на внутренний рынок. Рост составил 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.